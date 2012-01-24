Сьогодні Землю очікує сильна магнітна буря
Потужний спалах на Сонці
Сильна магнітна буря обрушиться сьогодні ввечері на Землю, попередили американські вчені.
Наукові супутники NASA зареєстрували потужний спалах на Сонці, що супроводжувався 22 січня викидом коронарної маси. Потік протонів, електронів і важких елементів досягне Землі сьогодні о 16:00 за Києвом. Ступінь імовірної геомагнітної бурі на нашій планеті оцінюється у межах «помірної або сильної».
З таким попередженням виступив Центр прогнозу космічної погоди, підрозділ Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Спостереження за Сонцем і наслідками прояву активності світила ведуть Обсерваторія сонячної динаміки (ОСД), космічна обсерваторія Сохо і Обсерваторія сонячно-земних зв`язків (СТЕРЕО). Всі вони є науковими інструментами NASA.
«Практично немає сумнівів у тому, що потік рухається в напрямку Землі. Згідно з попереднім вивченням даних Сохо і СТЕРЕО, плазма завдасть сильного удару по магнітному полю в районі Північного полюса Землі 24-25 січня», — вказується у попередженні центру.
Коронарні викиди плазми на Сонці можуть призвести до порушень роботи приладів супутників, наземних засобів зв`язку і викликати магнітні бурі, але безпосередньої небезпеки для людини не несуть.