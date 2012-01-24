Обиход вважає, що у справі «доктора Пі» без покровителів не обійшлося

Справу Андрія СЛЮСАРЧУКА, якого ще називають “Доктором Пі”, має розслідувати Генеральна прокуратура України, а не МВС. Таку думку висловив екс-заступник генерального прокурора України Микола ОБИХОД на круглому столі на тему: “Доктор Пі": аферист чи маніяк-вбивця?” в Інституті Горшеніна.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, позитивно вже те, що вчора справу А.СЛЮСАРЧУКА було передано у провадження Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України. Водночас, М.ОБИХОД вважає, що “це лише половинчастий крок, тому що в цій справі необхідно розслідувати і ухвалювати рішення про кримінальну відповідальність, якщо будуть для цього підстави, - і прокурорських працівників, і високопоставлених чиновників”. За словами М.ОБИХОДА, такими випадками займається “традиційно Генеральна прокуратура”.

“Враховуючи величезний резонанс, який має ця справа, логічно було б, щоб Генеральна прокуратура взяла цю справу у провадження, тоді можна забезпечити і якісне розслідування, і невтручання якихось зацікавлених сил у хід розслідування цієї справи”, - вважає М.ОБИХОД. При цьому він наголосив: “Я з повагою ставлюся до наших міліцейських колег, але є різні рівні”.

Віце-президент Асоціації юристів України, партнер юридичної фірми ”ЄПАМ” Олексій РЕЗНИКОВ нагадав, що на сьогоднішній день А.СЛЮСАРЧУК тільки підозрюваний, але, судячи з фактів, які подають ЗМІ, “у мене є серйозні підстави вважати, що здійснення цих діянь можна і необхідно кваліфікувати як скоєння злочинів і ставити в провину цій людині”. За його словами, викликає здивування вже те, що А.СЛЮСАРЧУКУ лише “інкримінують підроблення документів”. При цьому юрист зазначив, що “навіть якщо доведуть, що він підроблював якийсь диплом, у що я не вірю, тому що люди, які використовують дипломи, не підроблюють, а купують їх на ринку, підроблюють їх інші люди, тому підробку просто не доведуть”.

А.РЕЗНИКОВ зазначив, що “викликають здивування дії правоохоронних органів”, тому що як юрист він бачить в ситуації з А.СЛЮСАРЧУКОМ “цілий букет статей, а саме: незаконна лікувальна діяльність, доведення до вбивства, або вмисне вбивство, або вбивство з необережності або, як мінімум, завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілих”. За його словами, як мінімум, має бути кримінальна справа про “незаконне проведення медико-біологічних, психологічних та інших досліджень над людиною, якщо це створює небезпеку життю і здоров`ю”. Віце-президент Асоціації юристів України вважає, що потрібно порушити кримінальну справу стосовно “всіх головних лікарів тих клінік, медичних установ, де здійснювалися ці операції”, які допустили, що, по суті “людина з вулиці” була допущена до операцій і “маніпуляцій з хворими”.

А.РЕЗНИКОВ рекомендує всім родичам загиблих людей звертатися до юристів і “готувати позови до держави Україна, якщо ці клініки були державні, і до комунальних громад - якщо ці клініки були комунальними, про відшкодування шкоди”.

У свою чергу, М.ОБИХОД зазначив, що сьогодні справа А.СЛЮСАРЧУКА “досягла такого резонансу, що навряд чи щось в цій справі можна приховати, ніхто не ризикне її якось поховати”. Він сказав, що в цій ситуації “без покровителів” не обійшлося, тому що без них “не можна одержати ні наукові ступені, ні кар`єрні посади, ні допуск до операції”. За його словами, є багато питань у тих двох справах, які були порушені раніше стосовно А.СЛЮСАРЧУКА у Львівській області, але він не притягувався до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, А.СЛЮСАРЧУКА звинувачують в підробленні дипломів про закінчення низки вищих навчальних закладів, зокрема й російського медичного університету.

Кілька років тому в ЗМІ з`явилася серія публікацій про феноменальні здібності А.СЛЮСАРЧУКА, який відтворював по пам`яті великі обсяги інформації, зокрема, 30 мільйонів цифр у числі «Пі» після коми, вигравав шахові партії у комп`ютера, цитував напам`ять текст з будь-якої сторінки «Кобзаря» і проводив обчислення з числами астрономічного розміру. А.СЛЮСАРЧУК також, назвавшись нейрохірургом, лікував хворих людей.

А.СЛЮСАРЧУК став лауреатом Державної премії України, йому було присвоєно звання професора.

Проте в результаті розслідування газети «Экспресс» з`ясувалося, що А.СЛЮСАРЧУК - самозванець, у якого немає ні диплома медичного вишу, ні вищої освіти. За даними ЗМІ, він калічив десятки людей, зафіксовано, як мінімум, три смертельні випадки.

Стосовно А.СЛЮСАРЧУКА львівська міліція порушила 2 кримінальні справи - за підозрою в шахрайстві та за підозрою у використанні підроблених документів.

16 січня 2012 року А.СЛЮСАРЧУКУ суд продовжив строк утримання у Львівському СІЗО ще на два місяці – до 14 березня.