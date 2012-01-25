Справу про побиття журналістів у супермаркеті передали до прокуратури

У Донецьку матеріали перевірки за фактом конфлікту між журналістами і працівниками супермаркету, в результаті якого журналісти дістали тілесні ушкодження, направлено до прокуратури.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міського відділу міліції.

У повідомленні наголошується, що співробітниками міліції проведено перевірку за заявами громадян, що звернулися, в ході якої було встановлено, що 23 січня близько 13.00 п'ятеро осіб, серед яких були представники ЗМІ і громадськості, прибули в приміщення супермаркету «Сокіл» як покупці. Потім, не відрекомендувавшись адміністрації і персоналу магазина, вони почали проводити фото- і відеозйомку продукції.

В процесі зйомок стався конфлікт з охоронцями магазину, в результаті якого трьом журналістам були завдано тілесні ушкодження: перелом кісток носа і забиття обличчя, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку.

Всім, хто звернувся з приводу тілесних ушкоджень, видано направлення для подальшого проходження судово-медичного обстеження з метою встановлення ступеня тяжкості одержаних ушкоджень. Матеріальних збитків нікому завдано не було.

Зібрані матеріали щодо цього факту направлено в прокуратуру для проведення дослідчої перевірки за ч.1 ст.171 КК України «Умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів». Ця стаття передбачає покарання винним до 3 років обмеження волі, підсумовано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, цей конфлікт розгорівся, коли група журналістів, серед яких, - кореспонденти видання «Український тиждень», журналіст донецької редакції газети «Комсомольская правда в Украине», а також адвокат і представник громадської організації почали проводити фото- і відеозйомку продукції в торговельному залі.

До журналістів вийшов адміністратор магазина, який повідомив, що зйомка в приміщенні заборонена, про що попереджає табличка на вході. Проте активісти заявили, що за українським законодавством таких заборон не передбачено і показали відповідні документи. Адміністратор викликав співробітників охорони магазину, яка почали виводити молодих людей з торгового залу, унаслідок чого троє журналістів дістали тілесні ушкодження.