Аварія у Києві: без тепла - 32 житлових будинки і дитсадок

У Дніпровському районі Києва, на вулиці Червоноткацькій, 22-А, сталася аварія, через яку тимчасово від опалення відключено 32 житлових будинки, дитячий садок та дві адміністративних будівлі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Наразі ми з’ясовуємо причину, через яку сталася аварія у підвалі житлового будинку. Організовано роботи з ліквідації нештатної ситуації: на місці працюють фахівці, механізація та комунальні служби міста», – сказав керівник групи швидкого реагування на аварійні ситуації під час проходження опалювального сезону у столиці Володимир БАЖЕНОВ, який перебуває на місці події.