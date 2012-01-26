У Болграді обрушився купол Свято-Преображенського собору

Сьогодні вранці в райцентрі Болград Одеської області горів Свято-Преображенській собор, який є пам`ятником архітектури національного значення, повідомили УНІАН в Управлінні МНС в області.

«Після дзвінка до чергової частини МНС до місця пожежі відразу ж було направлено 9 одиниць пожежної і спеціальної техніки, - повідомили в Управлінні МНС. - Незабаром прибули також пожежно-рятувальні підрозділи з Ізмаїла і Рені, оскільки вогонь швидко охопив площу 100 кв. метрів і розповсюджувався з великою швидкістю по будівельних лісах, розташованих усередині собору».

Гасіння пожежі, уточнили в МНС, було ускладнено сильний вітром, а також тим, що залишена напередодні ремонтниками поліетиленова плівка розплавилася і не давала можливості рятувальникам потрапити всередину храму.

Коли загальна площа пожежі досягла 150 кв. метрів, від вогню обрушився купол собору.

Близько 11-ї години рятувальникам вдалося локалізувати вогнища пожежі, причини виникнення якої почали з`ясовувати фахівці МНС.

Довідка УНІАН. Будівництво Спасо-Преображенського собору в Болграді було завершене в 1838 році. Висота куполу, оформленого коринфськими пілястрами, становила 50 метрів. Інтер`єр було розписано в 1912-1914 роках художником Піскарьовим у стилі романтизму за ескізами Васнєцова.

Реконструкція собору почалася в 2001 році.