27 сіл у Херсонській області - без світла

У Херсонській області в результаті штормового вітру знеструмлено 27 населених пунктів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС у Херсонській області, в регіоні внаслідок сильного вітру (до 25-30 м/с) на ранок 27 січня знеструмлено 27 населених пунктів у 7 районах області - Бериславському, Великоолександрівському, Великолепетиському, Генічеському, Нововоронцовському, Цюрупинському і Чаплинському.

Зокрема, відключено 151 трансформаторну підстанцію, пошкоджені 2 повітряні лінії (ЛЕП) напругою 35-150 кВ і 15 ЛЕП напругою 6-10 кВ.

На відновних роботах у районах області працюють 35 бригад ВАТ «Херсонобленерго» - всього 150 чоловік і 46 одиниць техніки.