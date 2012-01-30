ЗМІ: нові положення ПК щодо роялті порушують конституційні права

Вилучення роялті з доходів підприємців є порушенням конституційних прав громадян України на права інтелектуальної власності, пише Дзеркало тижня. Кожен громадянин має право володіти, користуватися й розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41 Конституції).

Наприклад, підприємець володіє патентом на винахід. У зв’язку з цим він може користуватися винаходом, наприклад використовувати його у процесі виробництва власної продукції. Однак підприємця обмежено у праві розпоряджатися майновими правами на винахід. Це обмеження прав виявляється в тому, що підприємець не може отримати дохід від наданої ліцензії на використання винаходу.

Таким чином, власники охоронних документів на винахід, які є підприємцями, що діють на спрощеній системі оподаткування, не можуть мати дохід від надання ліцензій на використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Але ж, крім власника охоронного документа, ніхто інший не може надати ліцензію на використання об’єктів права інтелектуальної власності і, отже, отримати дохід від цього різновиду діяльності. А немає доходів у громадян — немає й надходжень до бюджету.

По-друге, вилучення роялті з доходів підприємців є порушенням конституційних прав громадян України на підприємницьку діяльність, що не заборонена законом (ст. 42 Конституції). Крім того, свобода підприємницької діяльності — основний принцип цивільного законодавства (ст. 3 Цивільного кодексу — далі ЦК). Зупинімося на кількох прикладах порушення прав громадян України на підприємницьку діяльність.

До 1 січня 2012 р. підприємець міг отримува­ти дохід у вигляді роялті, укладаючи з користувачами комп’ютерної програми ліцензійний договір. Після цієї дати він не може отримати роялті за ліцензійним договором. Починаючи з початку ро­ку, ліцензійний договір має укладатися не від імені підприємця, а від фізичної особи. Однак у такому разі дохід є систематичним, що слугує підставою для Державної податкової інспекції наполягати на здійсненні цього виду діяльності від імені підприємця. Коло замкнулося: щоб от­римати роялті, ліцензійний договір має укладатися від імені фізичної особи, але автор, котрий систематично отримує роялті, мусить бути підприємцем.