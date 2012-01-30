На Харківщині вантажний потяг на смерть збив жінку
17:26, 30 січня 2012Суспільство
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1960 року народження
На залізничній станції Чугуєва Харківської області вантажний потяг на смерть збив жінку 1960 року народження.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС на Південній залізниці, жінка намагалася перейти залізничну колію і потрапила під потяг, який проходив повз станцію. Від отриманих травм жінка померла на місці.
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