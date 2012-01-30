На одеському пляжі знайшли тіло київського журналіста

Сьогодні вранці в Одесі на березі пляжу в Аркадії виявлено тіло журналіста інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ Євгена ДИКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Незалежної медіа-профспілки України Юрій ЛУКАНОВ сьогодні на засіданні міжвідомчої робочої групи з аналізу стану дотримання законодавства про свободу слова і захист прав журналістів.

Як повідомляється на сайті ЛІГАБізнесІнформ, на тілі загиблого не виявлено ознак насильницької смерті. Також немає ознак пограбування.

Тіло чоловіка прибило морською хвилею до берега.

За даними міліції, при загиблому виявлено два паспорти (громадянина України і закордонний) і редакційне посвідчення, гроші, мобільний телефон. За словами співробітників міліції, наявність такого набору особистих речей говорить про те, що, швидше за все, не було й пограбування. Причину смерті з`ясовує судмедекспертиза.

Є.ДИКИЙ - редактор новин рубрики Столиця на порталі ЛІГА.net, працював у агентстві з жовтня 2011 року. Редакційних завдань, пов`язаних із поїздкою до Одеси, він не одержував і у відрядження до цього місто не прямував - ні минулими вихідними, ні будь-коли раніше, зазначається на сайті.