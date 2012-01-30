Прес-конференція «Православна Церква та відомі українці об'єднаються для профілактики наркоманії у молодіжному середовищі»

1 лютого о 13.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: "Православна Церква та відомі українці об`єднаються для профілактики наркоманії у молодіжному середовищі".

Під час прес-конференції відбудеться презентація культурно-суспільного проекту "Жити здорово!", метою якого стане розробка нових підходів до духовно-просвітницької роботи з молоддю.

Учасники прес-конференції: голова Синодального відділу у справах молоді УПЦ настоятель Свято-Троїцького Іонинського монастиря єпископ Іона; керівник соціально-молодіжного руху "Молодість небайдужа» при Свято-Троїцькому Іонинському монастирі, куратор проекту "Жити здорово!" архімандрит Іоасаф; арт-директор Центру культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» Наталія Петрова, скульптор Олег Пінчук, співачка Антоніна МАТВІЄНКО, заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії Олексій РОГОТЧЕНКО.