Прес-конференція «Православна Церква та відомі українці об'єднаються для профілактики наркоманії у молодіжному середовищі»

20:15, 30 січня 2012
Суспільство
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1 лютого о 13.30 в УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: "Православна Церква та відомі українці об`єднаються для профілактики наркоманії у молодіжному середовищі".

Під час прес-конференції відбудеться презентація культурно-суспільного проекту "Жити здорово!", метою якого стане розробка нових підходів до духовно-просвітницької роботи з молоддю.

Учасники прес-конференції: голова Синодального відділу у справах молоді УПЦ настоятель Свято-Троїцького Іонинського монастиря єпископ Іона; керівник соціально-молодіжного руху "Молодість небайдужа» при Свято-Троїцькому Іонинському монастирі, куратор  проекту "Жити здорово!" архімандрит Іоасаф; арт-директор Центру культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» Наталія Петрова, скульптор Олег Пінчук, співачка Антоніна МАТВІЄНКО, заслужений діяч мистецтв України, доктор філософії Олексій РОГОТЧЕНКО.

 

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