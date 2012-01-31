Офіцери і курсанти ВМС проходять стажування на кораблі США

З 30 по 31 січня група офіцерів командування Військово-морських сил Збройних сил України, Центру морських операцій, курсантів Академії ВМС ім. Нахімова на переході морем із порту Севастополя у порт Одеси проходять стажування на борту ракетного крейсера ВМС США Vella Gulf.

Головною метою даного заходу є вивчення досвіду участі американських колег в антитерористичних операціях та операціях по боротьбі з піратством на морі, повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС.

За інформацією заступника начальника штабу командування ВМС України капітана 1-го рангу Андрія РИЖЕНКА, для офіцерів українського флоту організовано заняття по бойовій організації корабля в умовах одиночного плавання, а також під час виконання завдань миротворчих, антитерористичних операцій та операцій по боротьбі з піратством на морі. Крім того, вони вивчають питання використання обладнання боротьби за живучість, повсякденної та бойової організації корабля, функціональних обов’язків і завдань визначеного складу екіпажу корабля. Отримані на борту корабля знання офіцерами будуть використані, зокрема, при плануванні українсько-американського навчання серії «Сі Бриз».

Курсанти академії ім. Нахімова під час стажування на борту корабля на практиці вивчають особливості виконання службових обов’язків командирами малих підрозділів – батарей та груп. Крім того, вони знайомляться з організацією похідних вахт, системою боротьби за живучість.

Як повідомляв УНІАН, з 26 по 30 січня у порту Севастополя з неофіційним візитом перебував корабель ВМС США Vella Gulf.

З 30 січня до 2 лютого корабель здійснить неофіційний візит до порту Одеси.