Міністр екології підписав дві угоди щодо генетичних ресурсів

30 січня в м. Нью-Йорк (США) міністр екології та природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ від імені України підписав дві міжнародні угоди щодо генетичних ресурсів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Зокрема, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ підписав Нагойський протокол про доступ до генетичних ресурсів. Цей документ передбачає справедливий і рівноправний розподіл вигод від використання генетичних ресурсів, у тому числі шляхом надання необхідного доступу до них і шляхом належної передачі відповідних технологій, з урахуванням всіх прав на такі ресурси і технології, а також шляхом належного фінансування, сприяючи таким чином збереженню біологічного різноманіття і сталому використанню його компонентів.

Крім того, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ підписав Нагойсько-Куала-Лумпурський додатковий протокол про відповідальність і відшкодування до Картахенського протоколу про біобезпеку. Цей документ встановлює міжнародні правила і процедури щодо відповідальності та відшкодування шкоди, що можуть заподіяти біорізноманіттю генетично модифіковані організми. Протокол застосовується у випадку нанесення збитків в результаті транскордонного переміщення ГМО, призначених для використання в якості харчових продуктів або корму, переробки, у замкнених системах та умисного вивільнення у навколишнє середовище, а також до збитків, завданих в результаті неумисного та незаконного транскордонного переміщення ГМО.

«Прозорість у питаннях використання, доступу та переміщення генетичних матеріалів є дуже важливою для України, адже йдеться про екологічну безпеку країни, - відзначив М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ. – Відтепер і ця сфера буде врегульована не тільки вітчизняним законодавством, а й міжнародними процедурами».