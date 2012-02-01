Колесніков пригрозив готелям «чорним списком»

Міністерство інфраструктури України може скласти «чорний список» готелів, які пропонують дуже завищені ціни гостям чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, готелі, які потраплять до цього списку, виключатимуться з програми прийому гостей міжнародних форумів і чемпіонатів.

«Після Євро-2012 буде маса подій, той же чемпіонат Європи з баскетболу в 2015 році. Ми складемо для себе "чорний список", і не рекомендуватимемо західним турагентствам працювати з цими готелями», - сказав він.

Водночас Б.КОЛЕСНІКОВ зазначив, що вартість проживання у готелях на період проведення матчів Євро-2012 може регулювати тільки ринок, а не державні структури.

«У Відні у період чемпіонату готелі підняли вартість у чотири рази. На ціну може вплинути тільки ринок. Головне, щоб не вийшло так, як у Південній Африці, де через високі ціни від заброньованих номерів відмовилися 20% уболівальників», - сказав він.

За словами віце-прем`єра, у 2011 році в містах, які приймають Євро-2012, введено в експлуатацію 1044 готельні номери. У першій половині 2012 року планується введення ще 4500 номерів.

«Основне введення готельних номерів буде у першій половині 2012 року», - сказав він.

За інформацією Б.КОЛЕСНІКОВА, на сьогодні в Україні сертифіковано 2573 готелі, з них 503 мають категорію; зокрема, 5 зірок - 15 готелів, 4 зірки - 77 готелів, 3 зірки - 215 готелів, 2 зірки - 100 готелів, 1 зірка - 96 готелів.

Для цільових груп УЕФА законтрактовано 12396 номерів, зокрема 5993 - у Києві, 2052 - у Донецьку, 2165 - у Харкові, 2186 - у Львові.

Для уболівальників законтрактовано 52 275 номерів у готелях категорії 1-2 зірки, гуртожитках, санаторіях і турбазах. Зокрема, 20737 номерів законтрактовано у Києві, 13676 - у Донецьку, 10162 - у Харкові, 7700 - у Львові.