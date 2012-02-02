У Керченській протоці застрягли 3 судна

Через аномальні холоди замерзла Керченська протока. У районі бухти Булганак біля берегів Криму кригою заблоковано три судна.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу головного управління МНС Криму, в крижаних торосах стоять судна "Вега-2", суховантажне судно "Апач", що прямувало до російського порту Єйськ (обидва під прапором Мальти) і суховантажне судно "Гурон" – поки що не відомо, кому належить. Капітани тримають постійний зв`язок з берегом, за їхніми повідомленнями, судна в справному стані, засоби життєзабезпечення екіпажів працюють у звичайному режимі.

У зв`язку з утворенням крижаного покриву в Керченській протоці повністю припинено поромне сполучення, повідомила прес-служба Республіканського комітету Криму з транспорту і зв`язку. Робота переправи була припинена ще 26 січня через шторм і сильний вітер у протоці, але напередодні у бік порту "Кавказ" був відправлений пробний рейс порома. Проте сьогодні ртутний стовпчик впав до мінус 15-17 градусів, і протока замерзла. "Рух тут повністю закритий льодами, чекаємо поліпшення погодних умов, поки зберігається морозна і безвітряна погода", - зазначає прес-служба.

У зв`язку з різким похолоданням в українських портах оголошено льодову кампанію до 15 лютого. Для проходження через льоди судна збиратимуть у каравани, і подальше їх проходження здійснюватиметься лише з криголамом.

У щільному льодовому покриві Одеський торговий порт. "Постійно ведеться очищення акваторії від крижаних торосів", - повідомила прес-секретар порту Олена ГІРЯЄВА.

Замерз і Дунай, що обмілів за осінь, в якому глибина у деяких місцях досягла 2 метрів. Постійно ведеться очищення від льоду акваторій портів Ізмаїла, Рені, Усть-Дунайська.