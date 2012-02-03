Рибінспектор зажадав хабаря від продавців

У місті Маріуполь Донецької області під час отримання хабара затримано працівника рибінспекції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

У повідомленні зазначається, що прокуратурою Маріуполя порушено кримінальну справу стосовно працівника рибінспекції за фактом отримання ним хабара в розмірі 12 тис. грн.

Було встановлено, що інспектор Маріупольського територіального відділу Азовського державного басейнового управління охорони, використання й відновлення водних живих ресурсів і регулювання рибальства вимагав у представника рибних магазинів 12 тис. грн. У таку суму інспектор оцінив незастосування до власників торгових точок штрафних санкцій за реалізацію риби без відповідних документів.

Отримання хабара відбувалося в два етапи. Спочатку підозрюваний отримав 2 тис. грн, а під час передачі повної суми був затриманий «на гарячому».

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).

Ведеться слідство.