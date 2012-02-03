Мешканці Рівного не дають будувати АЗС

У Рівному в мікрорайоні Басового Кута мешканці встановили намет на місці, де заплановане спорудження автозаправної станції.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином мешканці мікрорайону, в якому розміщуються приватні будинки, висловлюють свій протест проти майбутньої АЗС. Вони заявляють, що плани стосовно неї власники АЗС не погодили з жителями масиву.

Акцію підтримали кілька депутатів Рівненської міської ради. Саме вони не дають будівельникам знести намет. Кожних дві години у ньому чергують по 5-6 осіб.

Своїм протестом мешканці Басового Кута сподіваються привернути до цієї проблеми увагу владних структур, аби ті скасували своє рішення про дозвіл на будівництво. Незважаючи на те, що вночі у Рівному було 30 градусів морозу і синоптики кажуть, що наступна ніч буде такою ж, пікетувальники не збираються залишати свій пост.