Мороз призводить до пожеж і вибухів

1 лютого в селі Гальчин Андрушівського району Житомирської області стався вибух газового балона в приватному будинку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС у Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

За його словами, у цей час в оселі перебували четверо дорослих: 86-річна пенсіонерка, яка є власницею будинку, її син та онука з чоловіком.

Як з’ясувалося, один з чоловіків за допомогою балона спробував «прогріти» автомобіль, щоб завести двигун. «Зараз важко стверджувати чи вдалася ця спроба, але, коли після цього «пристрій» занесли у теплу хату та поклали поряд з батареєю опалення, балон вибухнув. Фахівці допускають, що причиною вибуху газу став перепад температур", - сказав С.УЛАНОВ.

Він також додав, що вибухова хвиля зруйнувала стіну оселі, розпочалася пожежа, яку ліквідували пожежники.

Внаслідок інциденту отримали травми різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані до терапевтичного відділення Андрушівської районної лікарні усі четверо людей, які були у приміщені. Вогнем знищено домашнє майно родини.

***

На Харківщині через вибух газового балона постраждали двоє людей.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, вибух газового балона об’ємом 5 літрів стався 1 лютого близько 5:30 у прибудові одного з приватних будинків у селищі Домаха Лозівського району

Внаслідок вибуху постраждали 40-річний чоловік та його 38-річна дружина. Постраждалих в стані шоку з опіками третього ступеня доставлено до лікарні. На цей час вони перебувають в реанімаційному відділенні в тяжкому стані.

За попередньою інформацією, вибух стався через витік газу з балона.

***

2 лютого в м. Червонозаводське Лохвицького району Полтавської області в прибудованій до магазину «Меблі» будівлі стався вибух опалювального котла, що працював на твердому паливі.

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок вибуху чоловік, який працює в даному магазині пічником, отримав перелом поздовжньої кістки ноги та травми кінцівок. Він був госпіталізований до Лохвицької центральної районної лікарні.

Як з'ясувалося, вибух стався внаслідок неправильної експлуатації системи опалення, а саме в систему, яка виготовлена під воду було залито «Тосол». Від перегріву котла, клапан надлишкового тиску не спрацював і стався вибух.

На місце події виїжджали фахівець з питань реагування на надзвичайні ситуації та заступник начальника самостійної державної пожежної частини №29.

***

В селі на Чернігівщині через несправність пічного опалення згорів фельдшерсько-акушерський пункт.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.

У с. Артеменкове Срібнянського району Чернігівської області сталася пожежа у приміщенні фельдшерсько-акушерського пункту. Вогнем знищено покрівлю, лікарські засоби та медичні препарати. Причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Цього року в регіоні виникло понад 100 пожеж, особливо їх кількість зросла у період морозів. У зв’язку із різким зниженням температури, на Чернігівщині щодня виникає 10-12 пожеж. Основними їх причинами є порушення громадянами правил експлуатації приладів опалення.

***

У Кременчуці Полтавської області через морози обриваються тролейбусні лінії, а також не виїжджають на маршрути близько 30% маршруток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на екстреному засіданні в мерії заявив віце-мер міста Віктор КАЛАШНИК.

Начальник тролейбусного управління Олександр ВЕРТЮХ повідомив, що перший обрив лінії стався в районі вул. Гвардійської вчора о 23.25, його усунули до 00.25.

«Сьогодні о 05.05 обрив лінії стався на зупинці «Вул. Керченська». Це ще машини наші не виїхали. Від морозу лінія стискується і випадає із стиків. Потім стався обрив на вул. Героїв Сталінграда. Його усунули до 07.15. Близько 08.00 вже був обрив на «Техучилищі», його ще усувають» - розповів О.ВЕРТЮХ.

Начальник відділу транспорту міськвиконкому Кременчука Володимир КУРГАЄВ зазначив, що з 6.30 до 9.00 ранку він об'їжджав місто і бачив, що тролейбуси в мікрорайоні Молодіжний стояли, маршруток було мало і мами з малюками, пенсіонери і студенти мерзли.