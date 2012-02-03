У Сєвєродонецьку - нова хвиля самогубств

У Сєвєродонецьку з висоти сьомого поверху впав чоловік, який отримав травму, несумісну з життям.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України у Луганській області.

Цього року у Сєвєродонецьку вже трапилися подібні випадки: 10 січня 22-річний хлопець викинувся з 9-го поверху, 29 січня з висоти четвертого поверху впав літній чоловік. Обидві особи загинули.

У листопаді минулого року у місті сталося п’ять подібних фактів суїциду.