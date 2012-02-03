Файлообмінний веб-ресурс EX.ua частково поновив свою роботу.

Зокрема, користувачі у Києві можуть зайти на головну сторінку сайту, де наразі міститься повідомлення: “Уважаемые пользователи! Часть информации временно недоступна. Мы работаем над восстановлением полной работоспособности ресурса. Спасибо всем, Администрация ресурса”.

Також відкритими є основні розділи сайту, однак переважна більшість їхнього контенту поки залишається недоступною.

Як повідомляв УНІАН, міліція 31 січня закрила найбільший український портал файлообміну EХ.ua. На цьому ресурсі всі бажаючі могли безкоштовно завантажувати фільми, музику, програмне забезпечення.

Правоохоронці заявляють, що ресурс порушував законодавство про захист авторських прав, хоча співробітники сайту стверджують, що всі питання з правовласниками законодавчо врегульовані.

2 лютого міліція відкликала вимогу про блокування порталу EХ.ua.