Як оздоровити ситуацію у феросплавній галузі

Промисловим підприємствам, виробничий цикл яких передбачає споживання великого обсягу електроенергії, слід дозволити укладати прямі договори з енергогенеруючими компаніями.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив екс-міністр промислової політики України Валерій МАЗУР, коментуючи ситуацію, що склалася на деяких феросплавних підприємствах України після підвищення тарифів на електроенергію з 1 січня цього року.

Як відзначив В.МАЗУР, феросплавні заводи представляють для економіки України велику цінність. «Їх необхідно зберегти, як і марганцеві ГЗК, що забезпечують феросплавників сировиною. Зараз енергоринок продає феросплавним підприємствам електроенергію із завідомо високою рентабельністю для себе. Заводам же доводиться працювати або в нуль, або у збиток, природно, це призведе до їх зупинки. Але державі це вкрай невигідно, - сказав В.МАЗУР. - Колись практика прямих договорів між виробниками і споживачами електроенергії була достатньо широко поширена в Україні, і я думаю, що її відновлення було б правильним. Держава має дозволити такі договори для енергоємних виробництв, зокрема, і феросплавних підприємств. Це дозволило б їм одержувати електроенергію безпосередньо від виробника, без всіляких посередників».

Ще одним варіантом оздоровлення ситуації у феросплавній галузі В.МАЗУР бачить введення диференційованого тарифу на електроенергію для її підприємств. «Тут необхідно дійти компромісу. Ціна електроенергії для феросплавних підприємств і вартість феросплавів на світовому ринку має корелюватися, для того, щоб всім було вигідно працювати - і енергетикам і феросплавникам. Ніхто не має зазнавати збитків».

Коментуючи ситуацію зі зростанням імпорту феросплавів до України, В.МАЗУР висловився за введення обмежень на імпорт цієї продукції. «Я вважаю, що пора ставити заслони на шляху імпортних феросплавів. Я пам'ятаю, як у середині 1990-х років Україна тільки-тільки почала завозити феросплави до США, і відразу ж проти нас було порушено купу антидемпінгових розслідувань. Як тільки зростання імпорту перевищує 3% на рік, це вже тиск на ринок, і влада має право вводити обмежувальні заходи. У нас же цей показник давно перевищений, але держава так і не скористалася своїм правом захистити внутрішнього виробника», - констатував експерт.

Як повідомляв УНІАН, в результаті зростання цін на електроенергію ПАТ «Запорізький завод феросплавів» скоротило завантаження потужностей з 70% (станом на початок 2011 року) до 40%. За 2011 рік ЗЗФ був вимушений звільнити 1 тис. 400 працівників. Середня зарплата на підприємстві скоротилася на 20%.

ПАТ «Запорізький завод феросплавів» впродовж багатьох років відносився до 1-го класу споживачів електроенергії. Проте з 1 січня 2011 р. завод було переведено на 2-й клас енергоспоживання, згідно з яким тариф на електроенергію для ЗЗФ зріс майже в два рази - до 83 коп. за 1 кВт (без ПДВ). Окрім цього, з 1 січня 2011 року НАК «Енергетична компанія України» розірвала із ЗЗФ договір оренди електропідстанції «Ф-2», розташованої на території заводу, внаслідок чого ЗЗФ був позбавлений можливості отримання хоча б частини необхідної для виробничих цілей електроенергії за1-м класом споживання.