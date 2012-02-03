У Броварах на Київщині побили опозиційного депутата

Вчора близько 20.30 невідомі жорстоко побили опозиційного депутата Броварської міської ради (Київська область), голову громадської організації «Прозоре суспільство» Павла РІЗАНЕНКА та його водія.

Як повідомили УНІАН у Броварській громадській ініціативі «Маєш Право Знати», напад стався, коли депутат виходив з автомобіля біля під‘їзду свого будинку.

За словами помічниці депутата Аліни ДЯЧЕНКО, до П.РІЗАНЕНКА та його водія ззаду підбігли 4-5 невідомих із криками: «На землю! УБОП!», після чого почали їх бити.

«Вдягнені в цивільне нападники використовували палиці та якісь інші предмети. Відразу після нападу зловмисники утекли. За словами постраждалого, нападники віком приблизно 30-35 років складали враження навчених прийомам рукопашного бою, мали гарну фізичну підготовку. Ні в депутата, ні у водія нічого відібрано не було», - йдеться у повідомленні.

На місце нападу одразу було викликано наряд міліції та «швидку».

Водночас, у повідомленні зазначається, що «марно прочекавши понад півгодини на місцевих медиків, сусіди доправили П.РІЗАНЕНКА до однієї із київських лікарень. Там у нього були виявлено ознаки струсу мозку та підозри на перелом руки».

Помічниця депутата однозначно пов’язує напад на П.РІЗАНЕНКА з його громадською і депутатською діяльністю, оскільки бізнесом він не займається. У Броварах він відомий, зокрема, своєю активною протидією відчуженню земель центрального парку «Перемога», розслідуванням законності оренди броварських муніципальних та шкільних плавальних басейнів.