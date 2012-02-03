У Броварах на Київщині побили опозиційного депутата

12:09, 03 лютого 2012
Суспільство
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Нападники кричали, що вони - з УБОП

Вчора близько 20.30 невідомі жорстоко побили опозиційного депутата Броварської міської ради (Київська область), голову громадської організації «Прозоре суспільство» Павла РІЗАНЕНКА та його водія.

Як повідомили УНІАН у Броварській громадській ініціативі «Маєш Право Знати», напад стався, коли депутат виходив з автомобіля біля під‘їзду свого будинку.

За словами помічниці депутата Аліни ДЯЧЕНКО, до П.РІЗАНЕНКА та його водія ззаду підбігли 4-5 невідомих із криками: «На землю! УБОП!», після чого почали їх бити.

«Вдягнені в цивільне нападники використовували палиці та якісь інші предмети. Відразу після нападу зловмисники утекли. За словами постраждалого, нападники віком приблизно 30-35 років складали враження навчених прийомам рукопашного бою, мали гарну фізичну підготовку. Ні в депутата, ні у водія нічого відібрано не було», - йдеться у повідомленні.

На місце нападу одразу було викликано наряд міліції та «швидку».

Водночас, у повідомленні зазначається, що «марно прочекавши понад півгодини на місцевих медиків, сусіди доправили П.РІЗАНЕНКА до однієї із київських лікарень. Там у нього були виявлено ознаки струсу мозку та підозри на перелом руки».

Помічниця депутата однозначно пов’язує напад на П.РІЗАНЕНКА з його громадською і депутатською діяльністю, оскільки бізнесом він не займається. У Броварах він відомий, зокрема, своєю активною протидією відчуженню земель центрального парку «Перемога», розслідуванням законності оренди броварських муніципальних та шкільних плавальних басейнів.

 

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