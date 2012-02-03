У Криму є загроза сходження снігових лавин

У горах Криму сьогодні можливе сходження снігових лавин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, «на південних схилах Ай-Петринської яйли є загроза сходження снігової лавини».

Крим вже другий тиждень живе в умовах штормового попередження.

Як повідомляв УНІАН, у третій декаді січня на 51-52 кілометрі дорогі Ялта - Бахчисарай встався зсув снігу загальним об'ємом 70 кубометрів, під час інциденту ніхто не постраждав.