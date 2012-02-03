В УНІАН покажуть «Чорного лебедя» Даррена Аронофскі

У кіноклубі “Лабораторії “Зроби себе сам” відбудеться черговий показ фільму та тренінг з мовним експертом.

4 лютого демонструватиметься психологічний трилер Даррена Аронофскі "Чорний лебідь" (Black Swan). Світова прем`єра фільму відбулася на відкритті 67-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю.

Після перегляду стрічки діє розмовний клуб разом з мовним експертом Міжнародного центру освіти та туризму «Світ без кордонів».

Докладніше про подію можна прочитати тут.

Нагадуємо, що, починаючи з 24 грудня, у кіноклубі Лабораторії “Зроби себе сам” можна переглянути кінофільми мовами оригіналу та удосконалити свої знання у спілкуванні з мовними експертами.

У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.

Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.

Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.

Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.