В УНІАН покажуть «Чорного лебедя» Даррена Аронофскі
У кіноклубі “Лабораторії “Зроби себе сам”
У кіноклубі “Лабораторії “Зроби себе сам” відбудеться черговий показ фільму та тренінг з мовним експертом.
4 лютого демонструватиметься психологічний трилер Даррена Аронофскі "Чорний лебідь" (Black Swan). Світова прем`єра фільму відбулася на відкритті 67-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю.
Після перегляду стрічки діє розмовний клуб разом з мовним експертом Міжнародного центру освіти та туризму «Світ без кордонів».
Докладніше про подію можна прочитати тут.
Нагадуємо, що, починаючи з 24 грудня, у кіноклубі Лабораторії “Зроби себе сам” можна переглянути кінофільми мовами оригіналу та удосконалити свої знання у спілкуванні з мовними експертами.
У соціальних мережах проект можна знайти на сторінці Facebook - Лабораторія “Зроби себе сам”.
Семінари проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.
Запис на семінари проводиться за телефоном: (067) 133-20-00 або за електронною поштою: sam@unian.net.
Для отримання інформації про тренінги та інші заходи у рамках роботи лабораторії, повідомте про це на адресу: sam@unian.net для підключення на розсилку.