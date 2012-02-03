Австрійська компанія: Газпром сам попередив, що газу даватиме менше

Австрійська компанія OMV Group заявляє, що ВАТ “Газпром” на третину скоротив обсяги поставок газу до Австрії, завчасно попередивши про таке скорочення.

Про це йдеться в оприлюдненому прес-релізі австрійської компанії, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

"Сувора зима в Росії з температурами до мінус 35 градусів призвела до обмежень поставок газу з Російської Федерації... Зараз поставки газу через станцію Baumgarten на півдні Австрії знизилися на 30%", - зазначила прес-служба компанії.

У повідомлені також зазначається, що "Газпром експорт" попередив OMV Group та її дочірню компанію EconGas про плановані скорочення газу.

Разом з тим, прес-служба не уточнила, коли саме було надіслано попередження і на який термін передбачено скорочення поставок газу.

Водночас, прес-служба OMV Group зазначила, що необхідні обсяги газу компенсуються за рахунок збільшення його відбору зі сховищ, в яких накопичено 2,4 млрд. кубометрів палива.

Компанія також зауважила, що Австрія щорічно споживає близько 9 млрд. кубометрів газу, 47% з яких країна купує в Росії, а 38% - у Норвегії та інших країнах. Решту 15% країна покриває за рахунок власного видобутку.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого генеральний директор ТОВ “Газпром експорт” Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що “Газпром” максимально збільшив обсяги поставок газу до Європи. При цьому він зазначив, що Україна здійснює відбір російського газу у значно більших об’ємах, ніж передбачено контрактом.

“Нафтогаз” спростував такі обвинувачення, зауваживши, що збільшення обсягів споживання газу в Україні, пов`язане зі значними морозами, компенсується виключно за рахунок відбору газу з підземних газосховищ.

Сьогодні, 3 лютого, міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що європейські країни одержують менше природного газу, оскільки російський «Газпром» зменшив його поставки.