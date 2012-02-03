МВС посилило нагляд за електроопорами

Міністерство внутрішніх справ України посилило нагляд за об’єктами електроенергетики у зв’язку з встановленими фактами їх умисного пошкодження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, подібні випадки зафіксовані у Запорізькій та Дніпропетровській області.

Зокрема, поблизу с. Комісарівка П’ятихатського району під час обстеження електроопор було встановлено відсутність кріплень розтяжок на декількох з них. Вжитими оперативно-розшуковими заходами затримано зловмисників, причетних до демонтажу опор. Стосовно них порушені кримінальні справи.

У зв’язку з цим на виконання доручення Генпрокуратури та напрацьованих з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України спільних заходів МВС розробило та направило до територіальних підрозділів внутрішніх справ відповідний план заходів щодо запобігання подібним злочинам.

Згідно з цим планом, охорону громадського порядку на території розташування об’єктів енергетики щодоби здійснює близько 12,5 тисяч правоохоронців та представників громадськості.

Також міліція має контролювати пункти прийому металобрухту, де перевірятиме законність здійснення підприємницької діяльності з метою виявлення та запобігання фактам крадіжок металоконструкцій з об’єктів електроенергетики.