У дворі Генпрокуратури загинула людина?

У понеділок зранку на скандальному будівництві біля Генпрокуратури зірвалася людина.

Про це повідомили "Українській правді" очевидці події.

Приблизно о 8 годині ранку на подвір`ї прокуратури по вулиці Різницький з металевої опори біля нової адміністративної споруди зірвався будівельник.

Люди стверджують, що він проводив зварювальні роботи, коли металева опора зірвалася, а він "полетів вниз разом з нею", однак повис у повітрі на страховці.

"При цьому його буквально припечатало до стіни цією металевою опорою", – зазначили очевидці.

За словами співрозмовника, станом на 9:37 будівельник і далі продовжує висіти на рівні п`ятого поверху.

Очевидці розповідають, що інші будівельники намагалися докричатися до чоловіка, однак він не реагує.

О 8:15 до будівлі під`їхала "швидка", однак за 10 хвилин поїхала. Очевидці вважають, що будівельних загинув. Однак поки ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію не вдається, бо до чоловіка неможливо добратися.

О 8:45 на місце інциденту приїхала пожежна машина та МЧС.

Вони намагаються зняти людину. Однак у них це не виходить, оскільки вони простягнули до 5 поверху лише одну драбину, де може поміститися лише одна людина, яка сама впоратися не може.

Дві машини на подвір`ї поміститися також не можуть.