З суден, яких затисло кригою в Азовському морі, зняли двох росіян
Обидва -в Сімферопольскій лікарні
Гелікоптер Міністерства з надзвичайних ситуацій України сьогодні евакуював двох хворих росіяни – чоловіка і жінку - із затиснутих кригою в Азовському морі криголама «Капітан Чудінов» і суховантажу «Волга-Балт»-239 (обидва під прапором Російської Федерації).
Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомила співробітник Кримського управління МНС.
За її словами, у чоловіка (жителя Таганрога) передінфарктний стан, а у жінки (з Калінінграда) переохолодження.
Моряків доставлено до лікарні Сімферополя.
Суховантаж виходив з Греції до Росії і застряг у кризі Азовського моря наприкінці січня.
Криголам виводив караван кораблів, затиснутих в Азовському морі, і йшов на допомогу суховантажу «Волга-Балт». Знаходився від нього лише у кількох кілометрах.
Сигнали про допомогу надійшли до МНС сьогодні вранці.