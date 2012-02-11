Український тренер з хокею покінчив із собою в американській в'язниці
Двоє учнів звинуватили його в розбещенні
Українськийтренерз хокеюІванПравилов, який звинувачувавсяврозбещенні14-річногохлопчика, імовірно, покінчив життясамогубствому в'язницімістаФіладельфія,передаєAssociated Pressз посиланнямнаофіційногопредставникав'язниціДеррінГоварда(Darrin Howard).
За даними попередньогорозслідування, причинасмерті48-річногоПравилова- самогубство.Будепроведено розтин.
Правилов, власникхокейноїшколидляпідлітків уФіладельфії (штатПенсільванія), бувзатриманийвсічні,нагадуєРІА"Новости".Звинуваченняпідозрювалойого в тому,щовінвчинив стосовно14-річногоучнясвоєї школидіїсексуальногохарактеру,атакожпригрозивубивствоміншомухлопчику,якийставсвідкомйогозлочиннихдій.
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