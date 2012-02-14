Огризко лякає ще карамельною, трубною та авіа-війною з Росією

Україна потрібна Росії для створення нового Євразійського союзу.

Таку думку в ході засідання круглого столу в Інституті Горшеніна висловив екс-міністр закордонних справ України, заступник голови політради «Нашої України» Володимир ОГРИЗКО, повідомляє прес-служба партії.

За словами політика, Росія в економічній сфері щодо України веде себе некоректно, переслідуючи свої інтеграційні інтереси. «Росія все більше затягує економічну петлю, яка тисне на економіку Україну все сильніше», - вважає він.

Він зауважив, що Росія робить все, щоб втягнути Україну в Митний союз і, надалі, в ЄврАзЕс. «Саме тому Росія продовжує тиснути на Україну за допомогою торгових воєн», - вважає В.ОГРИЗКО. При цьому, за його словами, в Москві ніяк не зрозуміють, що Україна вже зробила свій європейський вибір.

«Сирна війна» - лише один з наслідків політики Росії із залучення України в свої інтеграційні проекти, - наголосив В.ОГРИЗКО.

«Тому можна очікувати все нових і нових подібних «воєн». Сьогодні - сирна, а завтра - карамельна, потім - трубна, авіабудівна. Усе це робиться для тиску на Україну з метою залучення до Митного союзу, і надалі наша країна може втратити економічну і політичну незалежність», - підкреслив В.ОГРИЗКО.