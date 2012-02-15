Колишній віце-мер Алупки отримав 7 років за 2 сотки

Ялтинський міськсуд засудив колишнього першого віце-мера курортного містечка Алупка Максима КОКАРЄВА до 7 років позбавлення волі за незаконне виділення 0,172 га землі на півдні Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Судом підтверджено доводи прокуратури про наявність провини колишнього першого заступника Алупкинського міського голови в протиправному розпорядженні земельними ділянками, чим державним інтересам завдано збитків на суму більш як 1,5 млн. грн.», - йдеться в повідомленні.

Суд також заборонив М.КОКАРЄВУ впродовж 3 років обіймати певні посади.

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила справу проти М.КОКАРЄВА за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України - перевищення службових повноважень - взимку 2011 року.