Грищенко знайшов несподіваний ринок для українського сиру

Україна може почати експортувати сир у Йорданію. Про це повідомив міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко в своєму мікроблозі на Twitter, підбиваючи підсумки зустрічі з прем`єр-міністром Йорданії в Аммані.

«Не міг не торкнутися питання можливого експорту українського сиру. Упевнений, у РФ наші сири повернуться, але нові ринки ще нікому не завадили», — зазначив Грищенко.

«В йорданських партнерах імпонує націлення на результат. Переговори з прем`єр-міністром Йорданії підтвердили хороші можливості для торгівлі», — повідомив глава українського МЗС.

Нагадаємо, що Росія оголосила «сирну війну» на початку лютого, заборонивши імпорт приблизно половини українських сирів. Російська влада стверджує, що в сирі було виявлено пальмову олію, українська сторона це категорично заперечує.

Раніше урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції України Валерій П`ятницький заявив, що Україна буде продавати свій сир на європейському ринку.

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