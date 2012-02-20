У Києві податковий інспектор погорів на хабарі

У Києві за хабарництво затримано головного податкового інспектора одного з районних ДПІ в столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Встановлено, що податковий інспектор, діючи умисно, з корисливих мотивів, висунув пропозицію підприємцю передати йому грошові кошти в розмірі 3 тис. дол. за вплив на прийняття рішення службовими особами ДПІ щодо видачі товариству з обмеженою відповідальністю свідоцтва платника податку на додану вартість.

Після отримання грошових коштів головний податковий інспектор був затриманий «на гарячому».

Прокуратурою Києва щодо затриманого порушено кримінальну справу за фактом одержання хабара. За вказане діяння Кримінальним кодексом України передбачено максимальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.