В Україні, найімовірніше, не підтримають нові «газові пропозиції» Росії, суть яких - створити двосторонній консорціум з управління українською газотранспортною системою.

Про це пише газета «Сегодня», посилаючись на свої джерела в Адміністрації Президента і Міністерстві енергетики і вугільної промисловості.

«Нові умови за газовим договором, передані російським Міненерго нашому Мінпаливенерго, схоже, прийняті не будуть. Як стало відомо «Сегодня», пропозиція, зроблена росіянами через їхнього посла в Києві Михайла ЗУРАБОВА, не надихнула ні Банкову, ні відомство Юрія БОЙКА. Що ж надіслав міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО українському колезі?», - пише видання.

Так, експерт Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ розповів газеті, що наскільки він знає, українській стороні був переданий, по суті, не проект договору, а набір побажань росіян. «Для нас він неприйнятний», - вважає експерт.

За інформацією джерела в Міненерговугілля, ключовим у «наборі побажань» є те, що Росія як і раніше пропонує варіант двостороннього консорціуму, але вони готові піти на одну поступку: більше немає вимоги віддати «Газпрому» 50% або 51% акцій консорціуму - росіяни згодні на те, щоб контрольний пакет належав українцям. «Проте саме двосторонній консорціум для нас неприйнятний. Ми виступаємо за сторонній, адже що в цьому разі присутність європейської компанії буде для нас гарантією, що захищає від повторення білоруського сценарію, тобто від повного поглинання «Газпромом» газотранспортної системи», - сказав він.

Джерело в Адміністрації Президента називає іншу причину, за якою Україну не влаштовує двосторонній консорціум: «У проекті тристороннього консорціуму чітко розподілені ролі. Наша частка - ГТС і газосховища, російська - зниження ціни на газ для України, європейці свою частку оплачують грошима, які йдуть на модернізацію ГТС. У двосторонньому ж незрозуміло, звідки візьмуться гроші на модернізацію. «Газпром» хоче, щоб її оплачували ми, але нас цей варіант не влаштовує».

Видання також зазначає, що якщо пропозиція росіян за формою консорціуму зрозуміла, то як вони бачать ціну газу для України - ні. За словами джерела в Міненерговугілля, в пропозиціях, переданих М.ЗУРАБОВИМ, питання ціноутворення взагалі не згадується. «З них навіть неможливо зрозуміти, згодні росіяни з нашою пропозицією щодо зміни формули чи ні. Незрозуміло, як вести переговори», - додає він, уточнивши, що недавно озвучена знижка в 10% від «Газпрому» до цього пакету пропозицій відношення не має.

Газета задається питанням, якщо на підставі російського «проекту» не можна вести переговори, то навіщо він потрібен? В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ висловив думку, що пропозиції не випадково передані через посла, оскільки це суто дипломатичний хід. «Москва створює видимість переговорів, щоб забезпечити собі тайм-аут на два місяці. Кремлю треба розібратися з внутрішніми проблемами навколо виборів. Більше того, давши такі «пропозиції», можна потім звинуватити нас у тому, що ми з ними не погоджуємося. І означає, вже ми винні в затягуванні переговорів», - додав експерт.