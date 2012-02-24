СБУ накрила мережу чиновників-хабарників: у «чорній касі» - понад 3 млн

Служба безпеки України викрила і припинила функціонування корупційної мережі, що діяла в Державній архітектурно-будівельній інспекції в Київській області.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що чиновники цього державного органу систематично вимагали та одержували хабарі від підприємців та фізичних осіб області за видачу дозволів на здійснення будівництва, введення об’єктів завершеного будівництва в експлуатацію тощо.

З цією метою поряд з адміністративною будівлею ДАБІ було обладнано спеціальний офіс, до якого хабарники скеровували осіб, що зверталися до Архбудінспекції. Після того, як громадянин передавав довіреній особі попередньо визначену суму хабара, він повертався до інспекції, де одержував необхідні документи.

23 лютого співробітники СБ України затримали «на гарячому» одного із заступників начальника ДАБІ в Київській області та посередника - працівника офісу, за фактом вимагання та одержання хабара у розмірі 13,5 тис. дол. США від керівника одного із підприємств за надання дозволу на здійснення будівництва.

Під час обшуку офісу вилучено також всю «чорну касу» хабарників - 271 тис. дол. США та понад 1 млн. грн., які були отримані як хабарі.

За матеріалами СБУ прокуратурою м. Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Посадовець та посередник затримані в порядку ст.115 КПК України.