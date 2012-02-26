На Кіровоградщині підприємці провернули аферу на 3,5 мільйони

У Кіровоградській області порушено кримінальну справу стосовно службовців одного з приватних підприємств Олександрії, які шахрайським чином отримали банківський кредит у сумі 3,5 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Кримінальну справу порушено за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 222 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Підприємці, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом службового підроблення вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами. Слідство у справі триває.