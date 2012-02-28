Міністри оборони України та Росії зустрілися на севастопольському аеродромі

Міністри оборони України та Росії Дмитро САЛАМАТІН і Анатолій СЕРДЮКОВ обговорили стан та перспективи розвитку двостороннього співробітництва в оборонній галузі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони України, зустріч глав оборонних відомств України і Росії відбулася 27 лютого в Севастополі на аеродромі “Бельбек”.

Зокрема, Д.САЛАМАТІН та А.СЕРДЮКОВ обговорили питання стану та перспектив розвитку двостороннього співробітництва в оборонній галузі, військово-технічного співробітництва, а також низку питань соціального спрямування.

У зустрічі взяли участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Володимир ЗАМАНА та начальник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації – перший заступник міністра оборони Російської Федерації генерал армії Ніколай МАКАРОВ.

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Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України після відвідання фрегату «Гетьман Сагайдачний» заявив журналістам, що позитивні зрушення у Збройних силах України відбудуться вже в недалекому майбутньому. За його словами, «літаки літатимуть, кораблі ходитимуть у морі, розпочнеться реальна робота, заради якої чоловіки йдуть служити в армію».

Як відзначив Д.САЛАМАТІН, Міністерство оборони працює «в найтіснішому контакті з «Укроборонпромом», що дозволяє нам дуже оперативно вирішувати завдання з ремонту і переоснащення (озброєння). Напевно, такої щільної роботи (між військовим відомством і «Укроборонпромом») не було ніколи за роки незалежності».

Разом з тим, як підкреслив міністр оборони, «наше надбання – це не залізо, це люди». За твердженням Д.САЛАМАТІНА, буде зроблено все необхідне, щоб якнайшвидше розв’язати соціально-побутові питання військовослужбовців. «Ви побачите, результат буде буквально в недалекому майбутньому», - пообіцяв міністр.

За його словами, розв’язання соціальних питань військовослужбовців у підготовлюваній концепції розвитку ЗСУ буде одним з пріоритетних напрямів.

«Президент України висунув дуже жорсткі вимоги - в найкоротший термін розробити нову концепцію розвитку Збройних сил. Безумовно, одним з важливих аспектів буде саме розв’язання соціальних питань», - сказав керівник оборонного відомства.

За словами Д.САЛАМАТІНА, «річ навіть не в тому, що грошей виділяється мало, справа в тому, як вони витрачаються. І ось у цьому я бачу одне з основних завдань, які перед нами стоять».

Тому, як додав міністр, «ми в найкоротші терміни розробимо нову концепцію. По-друге - проведемо тотальну ревізію всього того, що є. По-третє - ми, звичайно ж, дивимося на те, як живуть наші військовослужбовці, в яких умовах, на які кошти вони живуть». За словами Д.САЛАМАТІНА, «вивчення цього питання свідчить: чим глибше ми занурюємося у цю проблему, тим більш кричущою ми її бачимо». У зв'язку з цим, як сказав міністр, «Президент висунув перед нами чіткі завдання, вони не підлягають обговоренню, ми будемо їх виконуватимемо».