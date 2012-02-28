Азербайджан готовий постачати газ до України

Азербайджанська Республіка готова поставляти газ до України.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україну Ейнулла ЯДУЛЛА оглу МАДАТЛІ в ході зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом ДОБКІНИМ, повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі ОДА.

«Україна є стратегічним партнером для Азербайджанської Республіки. Ми завжди і скрізь підтримуємо один одного. У питаннях енергетики, особливо в газі, Азербайджан повністю підтримує Україну. І поступово ця співпраця знайде конкретні шляхи здійснення. Тоді Азербайджан у будь-який час буде постачати газ в Україну», - сказав посол.

У ході зустрічі сторони обговорили перспективи двостороннього співробітництва між Харківською областю та регіонами Азербайджанської Республіки.

Як зазначив М.ДОБКІН: «Є певна тривала історія дружніх відносин між нашими народами і нашими країнами. Є також низка дуже серйозних заходів, які намічені Президентами двох держав. Для того, щоб їх реалізувати, знадобиться дуже серйозна робота в кожному регіоні Україні та Азербайджану».