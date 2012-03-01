Кабмін дозволив кетамін приватним ветеринарам
...до законодавчого врегулювання
Уряд дозволив приватним ветеринарним клінікам використовувати кетамін до законодавчого врегулювання питання використання цього препарату.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.
«Уряд дозволив використовувати кетамін до прийняття закону», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.
Раніше міністр повідомив, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ ветував законопроект №9021 "Про внесення змін до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".
Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своєю постановою від 5 січня 2011 року включив кетамін у перелік психотропних речовин, оборот яких обмежується.
24 січня Асоціація фахівців ветеринарної медицини України звернулася з листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням дозволити застосування кетаміну у ветеринарній практиці.
2 березня Кабмін прийняв рішення про відтермінування обмеження на використання кетаміну для ветеринарної медицини.
Зокрема, для фізичних осіб-підприємців, які займаються ветеринарною медициною, обмеження на використання кетаміну було відтерміновано на шість місяців, а для юридичних осіб – на три місяці.
Законопроектом №9021 "Про внесення змін до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" пропонувалося дозволити фізичним особам – підприємцям, які вже мають ліцензію на здійснення медичної або ветеринарної практики, також одержати ліцензію на зберігання, перевезення, придбання, використання, знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.