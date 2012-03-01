Кияни поки що платитимуть за воду за старими тарифами

У Києві тарифи для населення на водопостачання та водовідведення з 1 березня не підвищуються.

Про це кореспондента УНІАН повідомив начальник Управління цінової політики КМДА Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

“З 1 березня для населення – ні, не підвищено тарифи... Коли буде це підвищення, сказати не можу зараз. Ми вивчаємо питання. Але точно не з 1 березня”, - сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ, коментуючи інформацію про підвищення для українців з 1 березня тарифів на воду відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг.

При цьому він повідомив про розрахунки міської влади щодо можливого зростання розміру оплати для населення за вказані комунальні послуги.

«Платіжки для киян збільшаться не більше ніж на 2-3 гривні. Крім того, ми зберігаємо всі пільги з оплати за комунальні послуги, які діяли до цього часу», - зазначив В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Так, передбачається, що для киян вартість послуг із централізованого постачання холодної води в середньому зросте на 5,4%, а це становить 10 копійок за 1 куб. м; з централізованого постачання гарячої води – в середньому на 0,65%, що теж складає 10 копійок за 1 куб. м. Послуги із централізованого водовідведення холодної та гарячої води зростуть у середньому на 5,9% (8 копійок за 1 куб. м за кожний вид послуг).

Крім того, продовжують діяти знижки для тих киян, які сплатили за комунальні послуги не пізніше 20 числа.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення з 1 березня в середньому на 7,8% тарифів на водопостачання та водовідведення для населення.

Коментуючи заяву «Київводоканалу» про збільшення на 6% тарифів за вказані послуги з 1 березня, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявив, що в КМДА ще не прийнято рішення про введення для населення нових підвищених тарифів за послуги водопостачання та водовідведення.

«У них вводиться з 1 березня… У нас нашого розпорядження щодо введення для населення цих тарифів нема», - заявив тоді О.МАЗУРЧАК.

За його поясненням, на сьогодні державний регулятор скоригував ціну на воду на 6% у зв’язку з подорожчанням електроенергії.

Водночас О.МАЗУРЧАК зазначив: «Сьогодні не прийнято ніяких рішень щодо перекладання цієї суми на населення чи на іншого споживача. Сьогодні – це затверджена сума для водоканалу».

За його словами, «Київводоканал» зараз може виставити рахунки з новими тарифами тільки тим споживачам, в кого з ним є прямі договори.

Щодо решти населення питання введення нових тарифів вирішуватиме міськадміністрація. «Ми шукаємо варіанти, які можуть бути альтернативними. Альтернативним варіантом може бути погашення з іншого джерела і не підняття цього тарифу для населення. Ми повинні прорахувати всі можливі варіанти», - сказав О.МАЗУРЧАК.