Януковича просять ветувати «спірний закон»

Асоціація СОВАТ просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати суперечливий закон про заборону реклами сигарет.

Як зазначається в переданій УНІАН заяві СОВАТ, на підпис Президенту було відправлено неузгоджену й не підтриману депутатами версію Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» №3778-VI .

За словами директора асоціації СОВАТ Володимира ДЕМЧАКА, «в тексті закону допущено масу суперечностей, під час його ухвалення було серйозно порушено Регламент Верховної Ради. Він несе в собі величезні ризики для ринку. Єдине правильне рішення в цій ситуації – це зупинити ухвалення цієї руйнівної законодавчої ініціативи, а значить - накласти на нього вето».

В.ДЕМЧАК повідомив, що «закон пропонує заборонити не рекламу тютюнових виробів, а надання будь-якої інформації торговим партнерам і споживачам про тютюнові вироби. Під заборону потраплять: прайс-листи виробників, інформація про характеристики продукту, а без цього здійснювати торгівлю неможливо».

Директор СОВАТ зазначив, що «сьогодні в тютюновій галузі й супутніх сферах зайнято 200 тисяч людей, багато хто з яких може втратити свою роботу. Бюджет недоотримає дохід у вигляді акцизних надходжень, податкових та інших обов`язкових платежів. На споживачів очікує засилля нелегальної продукції в торгових точках, через відсутність інформація вони не зможуть відрізнити один продукт від іншого, купуватимуть підроблену продукцію. Тому ветування закону – найбільш цивілізований сценарій».

При цьому директор СОВАТ підкреслив, що «тютюновий бізнес – це легальний бізнес, щорічно він формує до 10% усіх бюджетних надходжень у країні». До державного бюджету 2012 року закладено понад 20 млрд. грн. у вигляді акцизних надходжень від тютюнової галузі - це еквівалент сумі доходів бюджетів трьох-чотирьох областей України, зазначив В.ДЕМЧАК.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН 24 лютого 2012 р. підписав і направив на підпис Президенту України Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів".

Цей закон було прийнято в цілому ще 22 вересня 2011 р., але голова парламенту його не підписував п`ять місяців, через суперечки навколо трактування пункту 2 закону, які давали нові визначення щодо реклами та спонсорства тютюнових виробів, а також заборон, які встановлюються в цій сфері.

Комітет із питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення роботи Верховної Ради України офіційно запропонував голові парламенту скасувати результати голосування за закон і переголосувати його в другому читанні.

Аналогічний варіант вирішення проблеми пропонувало й Головне юридичне управління Верховної Ради України.

9 листопада 2011 року прес-служба ВР повідомила, що В.ЛИТВИН відклав підписання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів» до усунення неузгодженостей у тексті документа.

Проте, нещодавно на сайті ВР з`явилася інформація, що В.ЛИТВИН відправив цей закон на підпис Президенту – без повторного розгляду в парламенті.