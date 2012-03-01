В Одесі інвалід прикував себе до дверей мерії

На знак протесту проти ігнорування законних прав і інтересів ветеранів та інвалідів, які провели сьогодні акцію пікетування Одеської міськради, один з інвалідів-колясочників Віктор ОСИПЕНКО прикував себе наручниками до дверей будівлі мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, піти на цей крок учасник пікетування вирішив, за його словами, «коли переконався, що ніхто з керівництва міськради - ні мер, ні його заступники – не виходить до ветеранів і інвалідів. Може хоча б таким чином вдасться бути почутими - адже наші вимоги полягають у тому, щоб міська влада не позбавляла пільг на пасажирські перевезення людей із фізичними вадами».

Учасники акції, переважно ветерани війни та праці, а також члени Київського районного товариства інвалідів Одеси, тримали в руках прапори Партії регіонів і гасла: «Поверніть перевізника 210-го автомаршруту!», «Костусєв - ганьба партії!» та інші.

Пікетники звернули увагу журналістів, що вони не є членами партій або політичних рухів, а до участі в акції змусило «рішення керівництва мерії передати обслуговування автомаршруту № 210 новому підприємству-перевізнику - замість «соціально-транспортної компанії», яка здійснювала перевезення до 8 тисяч людей із фізичними вадами. Але в статуті нового автоперевізника взагалі не вказується, що нас повинні обслуговувати, як осіб, які користуються пільгами».

Тим часом, Департамент транспорту, зв'язку та організації руху Одеської міськради опублікував повідомлення, що автобусний маршрут №210 переходить в управління ПП «Старс-Транс».