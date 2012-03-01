Держземагенству загрожують кадрові чистки

Найближчим часом будуть звільнені керівники 7 обласних і 2 міських управлінь Державного агентства земельних ресурсів. Про це повідомив глава відомства Сергій ТИМЧЕНКО в інтерв'ю тижневику Weekly.ua.

За його словами, рішення про кадрові ротації він приймав після перших шести місяців своєї роботи в Держагентстві.

«Адже я не міг прийти і просвітити всіх рентгеном на чесність і працездатність. Тому лише тепер, після шести місяців, я можу зробити правильні висновки і кадрові рішення. На сьогодні я подав на узгодження нових керівників 7 областей і 2 великих міст. Зовсім скоро ви побачите кардинальні зміни і в центральному апараті», - повідомив С.ТИМЧЕНКО.

Він також уточнив, що запуск ринку землі відкладається у зв'язку з виборами. І до голосування за закон про ринок землі парламент, найімовірніше, повернеться вже після осінніх виборів.