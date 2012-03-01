Золото за день впало в ціні на 100 доларів

Ціна на золото під час сесії 29 лютого на Нью-Йоркській товарній біржі впала більш ніж на 100 доларів, склавши за підсумками торгів 1688 доларів за тройську унцію, повідомляє ВВС News.

Пізніше в Азії дорогоцінний метал трохи відіграв спад, піднявшись до 1719 доларів за унцію.

Таке різке зниження котирувань золота було спровоковане заявою голови ФРС США Бена БЕРНАНКЕ про те, що американська економіка відновлюється після кризи. Таким чином, багато інвесторів вирішили залишити дорогоцінний метал і перемкнутися на більш ризикові активи, передає Лента.ру.

Золото розглядається як "безпечна гавань" для інвесторів в умовах кризи. В ході рецесії 2008-2010 рр. воно істотно зросло в ціні, підскочивши із 700 до 1900 доларів за унцію. Тим самим були багато разів побиті історичні максимуми.

Золото як і раніше котирується дуже високо, вдвічі-втричі перевершуючи докризовий рівень. Аналітики зазначають, що нинішнє падіння навряд чи буде глибоким і швидше свідчить про кон`юнктурні настрої інвесторів, а не відмову від дорогоцінного металу в перспективі.

Високу вартість золота в 2009-2011 рр. підтримує надзвичайно сильний попит з боку найбільших ринків - Китаю та Індії. Жителі цих країн вважають за краще зберігати свої кошти в золоті чи ювелірних виробах. Крім того, великий інтерес до металу проявляють Центробанки обох країн.