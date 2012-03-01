Проїзд в купе подорожчає

Вартість купейного залізничного квитка в 2012 році поетапно підвищиться на 14,3% у рамках щоквартальної індексації тарифів на перевезення пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА.

За його словами, на соціальні види перевезень у плацкарті й приміських поїздах ціни на квитки не підвищаться.

В.КОЗАК також зазначив, що місця в СВ у 2012 році також не подорожчають, оскільки «там ціна й так достатньо висока - в 2,8 раза дорожче за місце в купе».

В.КОЗАК нагадав, що з 2009 року вартість проїзду в купе в Україні не підвищувалася.

Довідка УНІАН. Збитки залізниць України від пасажирських перевезень у 2011 році становили 6,6 млрд. грн.

В 2011 році залізниці України збільшили перевезення вантажів на 8,4%, порівняно з 2010 роком - до 469,3 млн. тонн, і перевезли 495,7 млн. пасажирів - на 0,4% більше, ніж у 2010 році.