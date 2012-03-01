Болгарія допоможе відновити згорілий собор у Болграді

Представники громадськості та депутати різних рівнів Республіки Болгарії підтримали збір коштів на відновлення кафедрального Спасо-Преображенського собору в Болграді Одеської області.

Про це УНІАН повідомив сьогодні депутат Одеської облради, президент Асоціації болгар України Антон КІССЕ.

«У відповідь на відповідне звернення Асоціації болгар України на адресу керівництва дружньої країни нас офіційно сповістили, що парламент Республіки Болгарія розглянув питання надання допомоги на відновлення постраждалого від січневої пожежі кафедрального собору в Болграді Одеської області, де здавна компактно проживає найбільша діаспора болгарських переселенців», - сказав А.КІССЕ.

«Згідно з повідомленням болгарського уряду, - зазначив президент Асоціації болгар України, - керівництвом країни виділено на ремонтно-відновлювальні роботи собору 70 тис. євро, зокрема 20 тис. євро Департаментом віросповідань Республіки Болгарії. На нашу біду живо відгукнулися й депутати низки муніципалітетів, зокрема, міст Добрич, Генерал-Тошево й Тунджа, кожний із яких ухвалив рішення направити на ці цілі по 10 тис. євро».

А.КІССЕ уточнив, що «всього на відновлення кафедрального собору, зведеного в 1838 році на кошти вихідців із Болгарії, з дружньої країни направляється 100 тис. євро, за що ми вельми вдячві».

Він також нагадав, що 1,5 млн. грн. направлено на ремонтно-відновлювальні роботи Одеською обласною радою, понад 50 тис. грн. було зібрано в ході 5-годинного лютневого телемарафону «Благозвонниця» зі збору коштів на відродження собору, проведеного Одеською ОДТРК. З цією ж метою відкрито рахунки в казначействі для збору коштів із цільовим призначенням – «відновлення храму».

Зараз першочерговим завданням, підкреслив А.КІССЕ, є «підготовка проектно-кошторисної документації з реставрації Спасо-Преображенського собору й збереження врятованих болградцями від вогню церковних цінностей. Усі болгари України, зокрема професійні архітектори, проектувальники, готові на безкоштовній основі виготовляти проектно-кошторисну документацію, брати участь у відновленні храму, щоб успішно завершити ці роботи наступного року».

У відповідь на запитання про причини виникнення пожежі в соборі, президент Асоціації болгар України зазначив: «Я б поки уникав будь-яких коментарів, оскільки розслідування причин не закінчено. Знаю, що розглядається, приміром, версія про недотримання техніки безпеки учасниками ремонтно-реставраційних робіт, правда, за відсутності відповідного дозволу держструктур на реставрацію пам`ятки архітектури та низка інших. Проте зачекаємо офіційних висновків фахівців МНС».

Як повідомляв УНІАН, Спасо-Преображенський кафедральний собор у Болграді, який є пам`яткою архітектури національного значення, загорівся вранці 26 січня. Розповсюдженню вогню сприяла конструктивна особливість собору - дерев`яні грати, а також поліетиленова плівка всередині собору, де проводилися реставраційні роботи. Повністю згасити пожежу вдалося лише наприкінці дня.

Ікони та інші предмети церковного вжитку, які можна було винести з собору, врятували військовослужбовці.

Висновок фахівців МНС про причину виникнення пожежі в Спасо-Преображенському соборі поки не оприлюднено. Згідно з даними міліції, пожежа могла спалахнути через недбалість будівельників - залишеного вночі без нагляду ввімкненого електрообігрівача, яким сушили купол будівлі.

Проте в Управлінні МНС у Одеській області цей висновок не підтверджують.

Тим часом, настоятель собору отець ВАСИЛЬ запевнив, що напередодні пожежі, 25 січня, сам закривав храм і переконався, що всі електроприлади були відключені від електромережі. На користь версії про підпал він також навів свідчення очевидців, які перші побачили пожежу.