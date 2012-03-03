Ймовірно, причиною аварії на "копанці" став вибух метану

У Донецькій області в «копанці», де 1 березня стався обвал, ведуться інтенсивні роботи з розгазування гірничої виробки, щоб привести атмосферу у копанці у відповідність з санітарними нормами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

У повідомленні наголошується, що з 8.00 до вечора 2 березня рівень загазованості виробки вже понижено в 3,5 разу, однак, як і раніше, він не відповідає санітарним нормам і не дозволяє рятувальникам виконувати роботи усередині виробки.

На думку наукових співробітників НДІ ДП «Респіратор» і ДонНДІ, які брали участь у нараді комісії з розслідування обставин аварії, причиною того, що сталося, можна вважати вибух метану, а не обвал породи. Однак точну причину аварії буде встановлено тільки після того, як буде понижено рівень вмісту газу в несанкціонованій виробці і рятувальники зможуть в неї спуститися.

У прес-службі з посиланням на начальника Головного управління розвитку базових галузей промисловості, енергетики і енергоефективності ОДА Ігоря НИЗОВА підкреслили, що Донецькою облдержадміністрацією і виконавчим комітетом Єнакіївської міської ради неодноразово проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота серед місцевого населення селища про небезпеку і можливість смертельного травматизму при проведенні робіт з несанкціонованого видобутку вугілля, а також про кримінальну і адміністративну відповідальність за це.

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня 2012 року о 12.10 до Єнакіївського міськвідділу міліції надійшла інформація від представників місцевої газети про те, що поблизу селища Коютіне м. Вуглегірська стався обвал у «копанці».

За словами родичів людей, що працювали у цій «копанці», на момент обвалу в ній перебувало 5 людей.

На місце події виїхали міліція, представники МНС і рятувальники.

За інформацією рятувальників, аварійні роботи украй ускладнені тим, що виробки сильно загазовані і ніяк не обладнані.

За даним фактом Єнакіївським міськвідділом міліції порушено кримінальну справу за ч.4 ст. 240 Кримінального кодексу України «Порушення правил охорони або використання надр, що призвело до загибелі людей…».

У рамках проведення оперативно-слідчих заходів вже затримано одного з організаторів незаконної шахти – 36-річного місцевого жителя. Другий організатор нібито перебуває під завалом.

Слідством встановлено, що зазначена «копанка» раніше була закрита співробітниками міліції, а кілька днів тому до неї було підвезено риштування для установки кріплень і поновився незаконний видобуток вугілля.