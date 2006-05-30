Весна прощатиметься дощами

31 травня на території України зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. У західних, північних та більшості центральних областей очікуються дощі, грози, подекуди град, вночі місцями сильні дощі, у Карпатах, Прикарпатті та на Закарпатті дуже сильні дощі. На решті території - переважно без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, а вдень на більшій частині території України пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі - 8-13°, на півдні - до 17°, вдень у західній частині - 11-16°, у північних та більшості центральних областей - 19-24°, на решті території - 25-30°; у Карпатах вночі - 2-7°, вдень - 4-9° тепла.

1-2 червня мінлива хмарність. 1 червня місцями невеликий дощ, у східній частині з грозою; 2 червня вночі без опадів, вдень на Правобережжі дощ, місцями гроза. Вітер західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-10°, у східній частині та в Криму - 11-16°; вдень - 16-21°, у південних та східних областях - 23-28°, 2 червня в Криму - до 31°; в Карпатах вночі - 0-5° тепла, вдень - 6-11°.

3-4 червня на Правобережжі йтимуть дощі (в західних областях сильні), місцями грози, град; на решті території переважно без опадів. В західних областях утримається холодна погода. На сході країни та в південних областях очікується підвищення температури вночі до 14-20°, вдень - до 29-34°, на решті території вночі - 10-16°, вдень - 22-28°.

У Києві та області 31 травня хмарна погода з проясненнями. Вночі сильний, вдень помірний дощ, гроза, місцями град, пориви вітру 17-20 м/с. Температура у Києві вночі - 10-12°, вдень - 21-23°; по області вночі - 8-13°, вдень - 19-24°.

1-2 червня мінлива хмарність. Вночі 1 та вдень 2 червня місцями невеликий дощ; в решту часу без опадів. Вітер західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-10°, вдень - 16-21°.

3-4 червня короткочасні дощі, подекуди грози. Відбудеться підвищення температури вночі до 10-15°, вдень - до 23-28°.