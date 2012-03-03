Росіянин на українському кордоні позбувся золота-срібла і автомобіля

У міжнародному пункті пропуску «Кучурган-авто» в Одеській області прикордонники Білгород-Дністровського загону учора під час огляду автомобіля Ford виявили незадекларовану колекцію старовинних монет, які намагався нелегально перевезти через кордон 33-річний громадянин Росії.

Про це УНІАН повідомили у Південному територіальному управлінні Держприкордонслужби України, уточнивши, що «оперативна інформація про можливе протиправне переміщення через кордон культурних цінностей надійшла до прикордонників якраз під час огляду автомобіля Ford 1985 року випуску, зареєстрованого в Тирасполі».

Колекцію з 69 старовинних золотих та срібних монет було знайдено в передній панелі автомобіля. Їх вилучено разом з транспортним засобом і відправлено на експертизу.