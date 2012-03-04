Янукович вирішив долю старого ядерного палива

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон, що встановлює правові засади поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Глави держави, підписаний Закон №4384-VI «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій» встановлює правові засади поводження з відпрацьованим ядерним паливом, зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор), створення єдиної системи та оптимізації структури поводження з цим паливом українських АЕС.

Закон визначає вимоги до розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Зокрема встановлюється, що централізоване сховище розміщується на майданчику між селами Стара Красниця, Буряківка, Чистогалівка та Стечанка Київської області в зоні відчуження території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. Загальна місткість сховища становить 16529 відпрацьованих тепловидільних збірок реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000.

Законом визначено строки та порядок зберігання відпрацьованого ядерного палива. Передбачається, що воно зберігається в централізованому сховищі протягом строку його експлуатації - що обґрунтовується у його проекті. Для зберігання відпрацьованого ядерного палива використовується технологія поверхневого «сухого» зберігання із застосуванням двобар'єрної системи його ізоляції;

Крім того, закон визначає соціально-економічний розвиток прилеглих територій. На замовника будівництва централізованого сховища покладається обов'язок спрямування 10% від загальної кошторисної вартості будівництва на спорудження об'єктів соціального призначення у місті Славутичі, Іванківському і Поліському районах Київської області згідно з переліком, затвердженим Київською ОДА. Перерахування коштів здійснюється пропорційно фактично освоєним капітальним інвестиціям, без урахування ПДВ.