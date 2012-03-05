Працівники столичної міліції у центрі Києва ліквідували будинок розпусти, який організувало сімейне подружжя.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, «заклад» діяв близько трьох місяців в одній із найманих квартир біля Бессарабського ринку.

У даний час встановлено, що організатором незаконного «бізнесу» стало сімейне подружжя, яке розміщувало відповідні ооголошення в інтернеті та відшукувало клієнтів за допомогою третьої особи, що виконувала функції диспетчера.

Також встановлено, що будинок розпусти функціонував виключно вдень, в ньому працювали 4 дівчини, які надавали послуги сексуального характеру, як правило, заможним клієнтам.

Як зазначили у главку, одна з дівчат завдяки роботі у будинку розпусти вийшла заміж за заможного чоловіка.

Стосовно трьох осіб, які виконували функції організаторів та звідників, порушено кримінальну справу.